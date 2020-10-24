Івлєєва поділилася подробицями особистого життя з Елджеєм

Російська блогерша і телеведуча Анастасія Івлєєва розповіла про сімейне життя з 26-річним музикантом Елджеєм (Олексій Узенюк).

Відповідаючи на запитання шанувальників у соцмережах, зірка зізналася, що під час тривалої розлуки вона не ревнує чоловіка, тому що повністю довіряє йому.

"Наші стосунки почалися в той час, коли я була на "Решці". Ми звикли до розлуки. Для нас це нормально. Взагалі не обмежуємо один одного. Немає такого, мовляв, туди не ходи, з тим не спілкуйся. Але немає такого, що хлопець йде кудись і дівок клеїть. У нас довіра. Якщо ти людину кохаєш, довіряєш їй, все легко дається", – повідомила артистка.

Крім того, Івлєєва також зачепила тему взаємин із колишніми хлопцями. За словами зірки, з ексбойфрендами вона не підтримує дружні стосунки.

"Ні з ким зі своїх колишніх молодих людей я не спілкуюся. Може, якщо проходить багато років, це нормально. Але от не розумію такого: тиждень тому ви трах*лися, а тепер вирішили залишитися друзями? Колишні діють тільки у власних інтересах. Навряд чи колишній або колишня через два тижні після розставання буде вам допомагати порадою", – заявила Івлєєва.

Варто відзначити, що Івлєєва і Елджей одружилися 2019 року. Пара зіграла тихе весілля, а шанувальники дізналися про шлюб тільки лише через пару місяців. Зірка офіційно взяла прізвище чоловіка і стала за паспортом Анастасією Узенюк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Івлєєва засвітила пишні форми у відвертому купальнику.