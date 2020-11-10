Івлєєва отримала сотні штрафів на велику суму: названо причину
Російська блогерка та телеведуча Анастасія Івлєєва отримала 142 штрафи, десятки з них – за кілька останніх днів.
Так, за її новим Lamborghini Aventador значиться саме стільки порушень і частина з них ще не сплачені, пише "Lenta.ru".
Згідно зі звітом сайту "Автокод", за три місяці володіння авто Івлєєва зібрала 142 штрафи на загальну суму в 164,5 тисячі рублів.
Крім того, 23 із них досі не оплачені. Неоплачена сума, 17,5 тисячі рублів, накопичилася всього за п'ять днів – з 2 до 6 листопада.
Загалом усі порушення пов'язані з перевищенням швидкості. Іноді Івлєєва отримувала по чотири-п'ять штрафів за день.
Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Анастасія Івлєєва розповіла про сімейне життя з 26-річним музикантом Елджеєм.