Івлєєва отримала сотні штрафів на велику суму: названо причину

Російська блогерка та телеведуча Анастасія Івлєєва отримала 142 штрафи, десятки з них – за кілька останніх днів.

Так, за її новим Lamborghini Aventador значиться саме стільки порушень і частина з них ще не сплачені, пише "Lenta.ru".

Згідно зі звітом сайту "Автокод", за три місяці володіння авто Івлєєва зібрала 142 штрафи на загальну суму в 164,5 тисячі рублів.

Крім того, 23 із них досі не оплачені. Неоплачена сума, 17,5 тисячі рублів, накопичилася всього за п'ять днів – з 2 до 6 листопада.

Загалом усі порушення пов'язані з перевищенням швидкості. Іноді Івлєєва отримувала по чотири-п'ять штрафів за день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Анастасія Івлєєва розповіла про сімейне життя з 26-річним музикантом Елджеєм.