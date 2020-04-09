Івлєєва і Крід вилили на себе відро з майонезом та шпротами в прямому ефірі

Крістіна Долматова люди 18:21, 9.04.2020 Оновлено: 03:25, 10.04.2020

Блогерка Анастасія Івлєєва і російський репер Єгор Крід вилили на себе відро з майонезом, шпротами та кишками в прямому ефірі.

Так, вони провели спільну трансляцію в соціальній мережі Instagram, в ході якої повинні були відповідати на запитання. На того, хто помилявся найбільшу кількість разів, чекало незвичайне покарання – перекинути на себе відро з сумішшю (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід
Скріншот з відео

Зазначимо, що в результаті програла Івлєєва. Однак Єгор, як справжній джентльмен, запропонував їй виконати покарання удвох. Зірки перемістилися в душ і показали, як поливають себе дивним вмістом.

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід
Скріншот з відео

"Це якась жесть!" – емоційно висловився Крід.

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід
Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Івлєєва і соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.

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