Івлєєва і Крід вилили на себе відро з майонезом та шпротами в прямому ефірі

Блогерка Анастасія Івлєєва і російський репер Єгор Крід вилили на себе відро з майонезом, шпротами та кишками в прямому ефірі.

Так, вони провели спільну трансляцію в соціальній мережі Instagram, в ході якої повинні були відповідати на запитання. На того, хто помилявся найбільшу кількість разів, чекало незвичайне покарання – перекинути на себе відро з сумішшю (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід Скріншот з відео

Зазначимо, що в результаті програла Івлєєва. Однак Єгор, як справжній джентльмен, запропонував їй виконати покарання удвох. Зірки перемістилися в душ і показали, як поливають себе дивним вмістом.

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід Скріншот з відео

"Це якась жесть!" – емоційно висловився Крід.

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Івлєєва і соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.