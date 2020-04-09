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10 квітня • оновлено в 02:11
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Івлєєва і Крід вилили на себе відро з майонезом та шпротами в прямому ефірі

3.1т
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Блогерка Анастасія Івлєєва і російський репер Єгор Крід вилили на себе відро з майонезом, шпротами та кишками в прямому ефірі.

Так, вони провели спільну трансляцію в соціальній мережі Instagram, в ході якої повинні були відповідати на питання. На того, хто помилявся найбільшу кількість разів, чекало незвичайне покарання – перекинути на себе відро з сумішшю (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід

Скріншот з відео

Зазначимо, що в результаті програла Івлєєва. Однак Єгор, як справжній джентльмен, запропонував їй виконати покарання удвох. Зірки перемістилися в душ і показали, як поливають себе дивним вмістом.

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід

Скріншот з відео

"Це якась жесть!" – емоційно висловився Крід.

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід

Анастасія Івлєєва і Єгор Крід

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Івлєєва і соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Єгор Крід Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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