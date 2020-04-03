Івлєєва і Галкін випили горілки та висміяли РПЦ в прямому ефірі

Російська блогерка Анастасія Івлєєва і гуморист Максим Галкін випили горілки та висміяли РПЦ в прямому ефірі.

Так, вони провели спільну трансляцію в Instagram, в якій обговорили проведення хресного ходу проти коронавірусу та освячення Росії з вертольота митрополитами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлєєва і Максим Галкін Скріншот з відео

"Як я ставлюся до того, що у нас країну освячують з вертольота? Я думаю, що це продуктивна історія. Адже це більший радіус дії, більше покриття. Але мене ось здивував хресний хід, на якому було досить багато народу для боротьби з коронавірусом", – іронічно сказав Галкін. На що Івлєєва додала, що, про хресний хід не знала. Однак, на її думку, якщо Росію продовжать освячувати з вертольота, то вірус точно пройде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогерка Анастасія Івлєєва і соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.

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