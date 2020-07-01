Івлєєва, Єфремов, Дудь – наркомани: Дана Борисова зробила скандальну заяву

Російська телеведуча Дана Борисова, яка тривалий час лікувалася від наркоманії, назвала імена нібито наркозалежних представників шоу-бізнесу РФ.

Так, за її словами, заборонені речовини вживають практично всі відомі особистості. Серед них вона назвала блогерку Настю Івлєєву і її чоловіка, співака Елджея, журналіста Юрія Дудя та інших. Про це йшла мова в розмові з політиком Віталієм Мілоновим для його YouTube-шоу (відео дивіться в кінці новини).

Випуск передачі, в якому взяла участь Дана, був присвячений залежностям в шоу-бізнесі. Борисова зізналася, що сама не так давно вилікувалася від наркотичної залежності і дуже добре знає про згубні звички оточення.

Дана Борисова та Віталій Мілонов обговорили "наркоманів" в російському шоубізі Скріншот відео (YouTube)

На думку Дани, більшість медійних осіб не пройшли б тест на наркотики, якби його влаштовували перед зйомкою кожної телепередачі.

"У нас зараз на телебаченні всіх перевіряють на коронавірус, але я б із задоволенням змушувала зірок перед кожною зйомкою здавати аналіз сечі, думаю, ми б дізналися багато цікавого", – розповіла Борисова, маючи на увазі заборонені пристрасті деяких зірок.

На її думку, точно страждають наркозалежністю Настя Івлєєва і Елджей, Ксенія Собчак, репер Моргенштерн, а також журналіст Юрій Дудь, політик Олексій Навальний та інші. Артистка згадала також актора Михайла Єфремова, який недавно влаштував смертельну аварію в Москві, перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про наркозалежність Дани стало відомо в квітні 2017 року. Про це на всю країну розповіла її мама в ефірі програми "Пусть говорят".

Жінка припускала, що на наркотики її дочку підсадив продюсер Тіма Брік, який помер в 2016 році. Пізніше Борисова пройшла примусове лікування в Таїланді. і заявила, що перемогла свою залежність. Пізніше вона підтвердила, що на наркотики її підсадив саме Брік.