Івлєєа і Елджей заразилися коронавірусом: мама ведучої в групі ризику

Російські артисти, ведуча Настя Івлєєва і її чоловік, співак Елджей (Олексій Узенюк) захворіли на COVID-19.

Про це вона написали на своїх офіційних сторінках в Instagram. Івлєєва також зазначила, що останним часом з ними проживала її мама – вона в групі ризику і чекає результатів тесту.

"Мій чоловік і я захворіли COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!" – повідомила Івлєєва.

У Івлєєвой підтвердився коронавірус Instagram Насті Івлєєвої

Вона також пообіцяла фанатам розповідати про те, як протікає захворювання.

"Подробиці нашої хвороби, симптоми, як зрозуміли і так далі я розповім трохи пізніше", – зазначила вона.

У свою чергу, Елджей з гумором поставився до свого діагнозу. Він написав, що якщо у нього є "корона" (маючи на увазі коронавірус), значить він – король.

Елджі підтвердив, що у нього коронавірус Instagram Елджея

"А якщо я король, значить у нас з вами є майбутнє", – пожартуй він.

У Елджея діагностували коронавірус Instagram Елджея

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Івлєєва сіла за кермо в нетверезому вигляді і її розшукували співробітники ДАІ. Також блогерка розлютила своїх фанатів тим, що показала, в яких умовах живе її мама.