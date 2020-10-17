Івану Дорну – 32: чому співак з України став персоною нон грата на батьківщині

У суботу, 17 жовтня своє 32-річчя відзначив український музикант Іван Дорн, який в останні роки переважно проживає в Росії.

Навколо нього розвивалося досить багато скандалів через концерти в РФ і його неоднозначні висловлювання про Україну, через що він втратив частину аудиторії в рідній країні, а також піддавався діям активістів, які зривали його концерти українських містах. OBOZREVATEL розповідає, в які скандальні ситуації потрапляв співак і чому в Україні багато хто вважає Дорна персоною нон грата.

Інтерв'ю з Дудем

У 2017 році Іван Дорн зробив кілька скандальних заяв в інтерв'ю з російським журналістом Юрієм Дудем. Зокрема, інтерв'юер запитав, з чим пов'язаний різкий підйом української музики останнім часом. Співак відповів, що це сталося на тлі "сварки" між Україною і Росією. Таким чином Дорн побічно заявив про те, що заперечує агресію РФ в Україні і війну на Донбасі.

"Коли трапилася сварка двох побратимів, то всі молодші брати сказали "ні" всьому від старшого брата, хочемо все своє. У нас все буде своє, і музика теж буде своя, відповідно, тоді до всього українського почав зростати інтерес, він прям сильно, на тлі патріотизму природно", – заявив Дорн.

Назву війни з РФ "сваркою" йому не пробачили в мережі. Це був перший "зашквар" співака, як писали численні користувачі. Відзначимо, сам Дудь також був вкрай здивований формулюванням "сварка молодшого і старшого братів". Далі були слова про "українців та росіян братів". Журналіст питав у Дорна, коли "помиряться", на його думку Росія і Україна?

— Скоро, відлига вже починається. Ти знаєш, чому це все? Тому що ми дивимося на те, що сталося у нас, і як все відбувається, яка низка змін відбувалася, скільки обіцяно і скільки виконано... Спочатку в революції є один винуватий – це хтось інший. А через час починаєш розуміти, що як весь час захищатися революцією? Тим, що у нас все погано, ми воюємо, і нічого у нас не відбувається через це, якось дивно.

— Росіяни і українці — брати?

— Мені подобається так думати, так.

Відповіді Дорна викликали потужну хвилю критики в Україні. Багато його колишніх фанатів вказали, що таким чином Дорн остаточно вибрав для себе країну – Росію. Користувачі писали навіть в постах "RIP Дорн", мовляв, для них більше такого українського співака не існує.

Виступ в Юрмалі: як Дорн "здав назад" перед Росією

Іван Дорн виступив на фестивалі "Нова хвиля 2014" в Юрмалі в футболці з зображенням тризуба – національного герба України. Музиканти артиста вийшли на сцену в такому ж одязі. Дорн виконав україномовну пісню групи "Скрябін" "Танець пінгвіна". В кінці композиції Іван разом з музикантами вигукував "Будьмо! Гей!". Після виступу Дорн не сказав ні слова і мовчки покинув сцену. Дехто в залі аплодував Івану стоячи, а хтось приїхав на конкурс з українським прапором і розгорнув його під час виступу Дорна.

Для величезної аудиторії російських телеглядачів фестивалю вчинок Дорна був несподіваним, в РФ люто розкритикували українського співака. Через три роки після його виступу в Латвії, в тому ж гучному інтерв'ю з Дудем Дорн пояснив, що вийшов з тризубом на сцену аж ніяк не через свій патріотизм, а просто щоб "потім ніхто не смердів".

"Мій виступ називається "не потрапити в халепу"... У 2014 році я погодився, тоді я ще був несталий артист... Ми поїхали туди з "Танцем пінгвіна". Далі постало питання трошки гостріше, тому що почав підніматися сморід з приводу того, що наша учасниця з України одягнула якийсь триколор... Треба було щось вирішувати, тому я подумав, що треба їхати з українською піснею по-перше, щоб нести культуру, якщо вже така справа. А по-друге, подумав, що треба вийти з тризубом, щоб щодо костюма ніхто не смердів. Там я нікому не сказав, що я вийду з костюмом", – зазначив Дорн.

Скандал з Притулою і концерти в Росії

Після початку бойових дій на Донбасі, Дорн продовжив виступати в Росії, і в Україні постійно звертали на це увагу. У січні 2015 року відомий телеведучий і волонтер Сергій Притула став на захист музиканта. За його словами, Іван Дорн активно допомагав українським військовим. На гроші, які давав Дорн, Притула купив військовим "джип в АТО, оптику, шоломи".

"Гроші великі і, що важливо, в валюті. Робилося все "тихо-ша", тому що розклад, коли людина заробляє "там", а допомагає "тут" всіх задовольняв. Всіх, крім "ура-патріотів"! Які дружними рядами почали утискати Івана в соцмережах, мовляв, не патріот... Чого ж хоче шановне товариство? Щоб артист вийшов на сцену і кричав: "Путін – х**ло!"? Ну? і кому легше стане? артист позбудеться гастролей. АТО втратить спонсора. Хто "закриє" фінансову діру, яка утворюється на його місці?" – писав тоді Притула.

У скандальному інтерв'ю з Дудем, Дорн від допомоги бійцям відхрестився: він стверджував, що гроші давав на допомогу постраждалим від обстрілу жителям Маріуполя. Цікаво, що бойовики обстріляли житлові райони міста з "Градів" 24 січня 2015 року, тоді як Притула говорив, що Дорн давав гроші ще восени 2014 року. Після заяви Дорна Притула видалив свій пост.

Дивіться інтерв'ю Івана Дорна в проекті Юрія Дудя "вДудь":

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2019 року український музикант Іван Дорн заявив, що вирішив зав'язати з кар'єрою співака і стати актором.