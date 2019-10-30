Іванці Трамп - 38 років: найвідвертіші фото дочки президента США

30 жовтня 38 років виповнюється дочці президента США Іванці Трамп. Вона народилася в 1981 році в Нью-Йорку в першому шлюбі Дональда Трампа і моделі чеського походження Івани Зельнічкової.

OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото Іванки Трамп.

Іванка Трамп

Іванка - випускниця школи Chapin School та коледжу Choate Rosemary Hall. Також вона два роки провчилася в Джорджтаунському університеті, але в наступні роки була переведена в Пенсільванський університет, який закінчила з відзнакою і ступенем бакалавра в галузі економіки в 2004 році.

star-lives.ru

Дочка президента США почала свою кар'єру в якості фотомоделі. Вперше вона з'явилася на обкладинці журналу Seventeen в 1997 році. Після цього вона знімалася для багатьох інших журналів.

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Bazar

Зараз Іванка займається бізнесом. Також вона допомагала батькові у передвиборній кампанії. Зазначимо, що на ділові заходи дочка Трампа любить з'являтися без білизни.

Іванка Трамп в Білому домі (2018 рік)

Іванка Трамп засвітила груди в Букінгемському палаці

Іванка Трамп на Генасамблеї ООН без білизни

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іванка Трамп осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".

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