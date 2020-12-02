Іванка Трамп з'явилася в образі з масмаркету і викликала суперечки серед шанувальників

Софія Ковнір Люди 11:13, 2.12.2020

Старша донька чинного президента США Дональда Трампа Іванка з'явилася на публіці в наряді з масмаркету, на який фанати неоднозначно відреагували.

Папарацці зловили її біля власного будинку у Вашингтоні, пише Daily Mail.

Так, жінка постала в бежевому костюмі бренду Zara, чорній водолазці і туфлях на підборах.

Також Трамп тримала в руках сумку Dior за 5500 доларів (близько 155 тисяч гривень).

Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Daily Mail
Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Daily Mail
Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Daily Mail

У мережі серед користувачів виникли суперечки. Одні захопилися образом Трамп, а інші – розкритикували.

"І за цей наряд заплатили американці", "Костюм виглядає як сміттєвий пакет", "Іванка така стильна", "Мила і молода жінка", "Вона красива і розумна. Занадто погані ненависники не можуть бачити далі своєї ненависті", – пишуть в коментарях.

Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Скриншот
Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Скриншот
Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Скриншот
Іванка Трамп з'явилася на публіці в наряді з масмаркету
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шкільна подруга доньки Дональда Трампа Іванки розповіла, що в юності дівчина була дуже зарозумілою і часто поводилася по-хамськи, а також не поважала тих, чий соціальний статус був нижче, ніж у її сім'ї.

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