Іванка Трамп може піти в політику – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що старша дочка чинного президента США Дональда Трампа Іванка планує почати політичну кар'єру. Вона зможе брати участь у виборах або ж працювати в Республіканській партії.

Жінка може піти в політику відразу після того, як закінчиться президентський термін її батька. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

За словами колишньої креативної директорки компанії Іванки Трамп Марісси Велес Краксбергер, дочка чинного глави держави хотіла б стати жінкою-президентом.

Крім того, якщо вона з чоловіком Джаредом Кушнером переїде до Нью-Йорка, то зможе висунути кандидатуру на місце в Палату представників Конгресу США від 12 округу штату Нью-Йорк.

Іванка Трамп може зайнятися політичною кар'єрою 24 канал

Також ексчиновник Білого дому розповів, що Трамп справляє гарне враження на людей. І якби вона захотіла балотуватися або вести за собою партію, то американське суспільство "прийняло б її з розпростертими обіймами".

Варто відзначити, що дочка чинного глави держави чотири роки працювала радницею президента. Сама вона поки ніяк не коментує цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шкільна подруга доньки Дональда Трампа Іванки розповіла, що в юності дівчина була дуже зарозумілою і часто поводилася по-хамськи, а також не поважала тих, чий соціальний статус був нижчим, ніж у її сім'ї.