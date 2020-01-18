Іван, Соломія і Устина: як виглядають сьогодні діти трагічно загиблого ведучого Ігоря Пелиха

Вже більше десяти років пройшло з того дня, коли в аварії в Києві трагічно загинув популярний український телеведучий Ігор Пелих.

Йому було на той момент 35 років. Ведучий був улюбленцем усієї країни, найбільше запам'ятався програмами "Галопом по Європах", "На свою голову" і "Лабіринт".

У Ігоря Пелиха залишилися дружина Олександра Лозинська, з якої він ще у 90-х роках вів програму "Не всі вдома", і троє дітей – Іван, Соломія і Устина. Про те, як вони виглядають, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ігор Пелих з сім'єю "Вести"

Ігор Пелих з сином "Дуся"

Так, старший син Ігоря Пелиха Іван народився в 2001 році, дочка Соломія – в 2003, Устина – в 2007.

У всіх трьох дітей є акаунти в соцмережах. На сторінці Івана Пелиха зазначено, що він навчався в приватній київській школі "Афіни", а на даний момент навчається на кінооператора в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого.

instagram.com/ivanpelykh

instagram.com/ivanpelykh

instagram.com/solomiya_pelykh

Юнак зустрічається з дівчиною на ім'я Мартіна.

instagram.com/ivanpelykh

Друга дитина Ігоря Пелиха, Соломія Пелих, є вихованкою національної української скаутської організації "Пласт".

instagram.com/solomiya_pelykh

instagram.com/solomiya_pelykh

instagram.com/solomiya_pelykh

Соломія Пелих / facebook.com

Молодша, Устина Пелих, – ще школярка.

Устина Пелих в 2018 році facebook.com/justyna.pelykh

Устина Пелих facebook.com/sasha.lozinskaya.3

Нагадаємо, популярний телеведучий Ігор Пелих загинув на 36-му році життя 8 травня 2009 року біля 5 години ранку в результаті ДТП в Києві на проспекті Перемоги, 82. Похований на Байковому кладовищі поруч з батьками.

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