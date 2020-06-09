Іван Кожедуб народився 100 років тому: топ-10 фактів про найуспішнішого льотчика антигітлерівської коаліції

У понеділок, 8 червня, минуло рівно 100 років з того дня, коли народився український льотчик-винищувач Іван Кожедуб – найуспішніший льотчик-ас не лише авіації СРСР часів Другої світової війни, а й у цілому Антигітлерівської коаліції.

Тричі Герой Радянського Союзу, маршал авіації, на його рахунку – 64 повітряні перемоги. До сторіччя від дня народження Івана Кожедуба OBOZREVATEL пропонує дізнатися топ-10 фактів про знаменитого українця (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Іван Кожедуб ua-reporter.com

1. У 1941-1942 роках Іван Кожедуб був старшим сержантом, інструктором польотів у Чугуївському льотному училищі. Щоб потрапити на фронт, він написав 15 рапортів з відповідним проханням.

2. На фронт восени 1942 року його відправляли з гауптвахти, куди він часто потрапляв через порушення дисципліни. Коли оформляли документи, Іван сказав начальнику училища: "Ви про мене ще почуєте!". У відповідь йому було сказано: "Іди, німці з тебе стружку знімуть".

Іван Кожедуб йшов на фронт з гауптвахти istpravda.com.ua

3. Асом Кожедуб став не одразу. Для того, щоб збити свій перший літак, йому знадобилося 40 бойових вильотів. Лише на 40-му бойовому вильоті 6 липня 1943 року він збив свій перший літак – німецький пікірувальний бомбардувальник Ju 87. Наступного дня він збив ще один літак, а 9 липня – два німецькі винищувачі Bf 109.

4. Кожедуб вважав себе одним з учнів радянського льотчика-аса Олександра Покришкіна і казав, що використовує його методику ведення повітряного бою. При цьому Кожедуб перевершив свого вчителя за результативністю.

Іван Кожедуб – тричі Герой СРСР wikipedia.org

Іван Кожедуб жодного разу не був збитим за всю війну istpravda.com.ua

5. За всю війну Іван Кожедуб жодного разу не був збитим. Він вважається найкращим асом авіації союзників. Так, британець Мармедюк Петтл здобув 50 повітряних перемог, американець Річард Бонг – 40, француз П'єр Клостерманн – 33, канадець Джордж Берлінг – 31, поляк Станіслав Скальський – 18. Кожедуб став тричі Героєм СРСР. Крім нього, тричі цієї нагороди удостоїлися лише Покришкін і Будьонний, чотири рази – Жуков і Брежнєв.

6. Як розповідають, начальник училища довго не хотів розміщувати прізвища "порушника дисципліни" на дошці пошани і тягнув до тих пір, поки Кожедуб не отримав другу Золоту Зірку.

Іван Кожедуб вважається найкращим асом авіації союзників uinp.gov.ua

7. У Івана Кожедуба було 330 бойових вильотів, 120 повітряних боїв, 64 збитих ворожих літаки і два випадково збитих американських. Його ефективність – приблизно 0,57 (коефіцієнт корисної дії). У кожному другому бойовому вильоті він збивав літак.

8. Кожедуб літав на радянських літаках Ла-5, Ла-5ФН і Ла-7. Це була хоч і застаріла, але досить вдала модель, яка на малих і середніх висотах, де головним чином збивалася радянська авіація, була значно кращою за німецькі літаки.

9. Під час Корейської війни 1950-1953 років Іван Кожедуб командував авіадивізією. Після війни в Кореї і закінчення Військової академії Генерального штабу в 1956 році він ще кілька років командував авіацією Ленінградського й Московського військового округів. Це були досить престижні військові посади в СРСР.

10. Іван Кожедуб помер у віці 71 року у себе на дачі від серцевого нападу. Це було 8 серпня 1991 року. А 26 грудня 1991 було прийнято декларацію про припинення існування СРСР.

Пам'ятник Івану Кожедубу в Києві wikipedia.org

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