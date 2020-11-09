Іван Дорн про політичні амбіції: Зеленський не був "прошарений" для посади президента

Відомий український співак Іван Дорн розповів, що йому хотілося б ближче познайомитися з чинним президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, з головою держави він перетинався всього один раз. Про це він заявив в новому випуску YouTube-проєкту "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я прибираю сміття і в Україні, і Росіїї – ми від цього нікуди не дінемося. Я з цього приводу не парюся. Я так шкодую, що не був тепло знайомий із Зеленським. Ми всього один раз перетиналися, коли я був у складі групи "Пара нормальних". Я б із задоволенням став міністром культури або омбудсменом по екології", – сказав співак.

Іван Дорн розповів, що йому хотілося б ближче познайомитися з Володимиром Зеленським IVONA bigmir) net

Артист вважає, що на такі посади повинні призначати більш компетентних людей.

"Я ще не прошарений для такої посади, але і Зеленський був непрошареним для посади президента", – зазначив зірка.

Також Дорн додав, що WWF (Всесвітній фонд дикої природи, – ред.) відмовився співпрацювати з ним в екологічному проєкті для Києва через те, що він вже входить до складу цієї ж організації в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український співак Іван Дорн розповів, в якому будинку живе разом зі своєю сім'єю.