Іван Дорн написав музику для нової версії російського мультфільму "Ну, постривай!"

Юля Ухіна Люди 16:55, 9.12.2020 Оновлено: 16:55, 9.12.2020

У нових серіях російського мультфільму "Ну, постривай!" прозвучать композиції українського співака Івана Дорна. Він спеціально написав музику для стрічки.

Про це в інтерв'ю телеканалу "НТВ" розповіла голова правління студії "Союзмультфільму" Юліана Слащова. Вона заявила, що у новій версії мультфільму повинна звучати сучасна музика.

"Музику для серій "Ну, постривай!" написав Іван Дорн. Він не блогер, але це зовсім сучасна музична культура", – розповіла Слащова.

Дорн написав музику до нових серіях "Ну, постривай!"
Instagram Івана Дорна

Озвучать сучасних Зайця та Вовка російські гумористи – Гарік Харламов і Дмитро Хрустальов. Також вже відомо, як будуть виглядати улюблені персонажі дитинства у новій версії. У Зайця буде стильна зачіска, штани з кедами й футболкою поло, а також смарт-годинник. А сучасного Вовка у новій версії одягли в майку, спортивні штани та кросівки.

Нові образи героїв "Ну, постривай!"
souzmult.ru

Нагадаємо, що над перезапуском "Ну, постривай!" почали працювати у 2020 році. У ньому також з'являться нові герої: борсук Тім, їжачок Шу і косуля Уля. Всього буде 52 серії. Дата прем'єри запланована на кінець грудня 2020 року.

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