Ірма Вітовська – про зйомки в італійському фільмі: я була рада поділитися знаннями про Україну

Софія Ковнір Люди 18:14, 26.11.2020

Українська актриса Ірма Вітовська знялася в італійській комедії "Коза Ностра" і поділилася враженнями про зйомки.

Так, на них вона провела 2,5 місяці. Відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"2,5 місяці ти жила в мені... Ми разом полюбили і дізналися прекрасну Італію, ці види, ці містечка і міста, ці піни та море... Різноманіття і ментальність цих земель... Сакральність сім'ї, романтизм у її жителів, які бувають наївними і прагматичними одночасно. А ще любов до своїх старих стін, вілл, парків, що сягають римської епохи, до старих батьків, до всіх дітей ", – написала актриса.

Ірма Вітовська знялася в італійській комедії "Коза Ностра"
Facebook Вітовської

Вона зазначила, що була рада поділитися знаннями про Україну, її особливості та історії.

"Мені багато чого вдалося тобі донести про правду. Вдалося зацікавити, і багато хто вже збирають речі, щоб відвідати Україну", – додала Вітовська.

Ірма Вітовська знялася в італійській комедії "Коза Ностра"
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Ірма Вітовська заявила, що влада в Україні повинна "одружитися" з країною.

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