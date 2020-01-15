Ірину Шейк вхопили за груди

Модель Ірина Шейк попалася на еротичних іграх з колегою-моделлю.
Фотографія інтимного характеру з'явилася в сторіс Інстаграма Шейк.
На знімку, крім Шейк, її дві подруги-моделі: Анна В'яліцина і Стелла Максвелл.
Причому Максвелл схопила Ірину Шейк за груди і ротом тягнеться до її губ.
У сторіс Максвелл і В'яліциної є розвиток цієї фотоісторії.
А в Інстаграм Максвелл є ще одне грайливе відео з Шейк.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з квітня 2015 року біля Шейк були стосунки з актором Бредлі Купером.
21 березня 2017 року в них народилася дочка Лея де Сьєн Шейк Купер.
У червні 2019 року стало відомо, що пара розлучилася.
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