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15 січня • оновлено в 15:30
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Ірину Шейк вхопили за груди

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Модель Ірина Шейк попалася на еротичних іграх з колегою-моделлю.

Фотографія інтимного характеру з'явилася в сторіс Інстаграма Шейк.

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Ірину Шейк вхопили за груди

На знімку, крім Шейк, її дві подруги-моделі: Анна В'яліцина і Стелла Максвелл.

Ірину Шейк вхопили за груди

Причому Максвелл схопила Ірину Шейк за груди і ротом тягнеться до її губ.

У сторіс Максвелл і В'яліциної є розвиток цієї фотоісторії.

Ірину Шейк вхопили за груди
Ірину Шейк вхопили за груди

А в Інстаграм Максвелл є ще одне грайливе відео з Шейк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з квітня 2015 року біля Шейк були стосунки з актором Бредлі Купером.

21 березня 2017 року в них народилася дочка Лея де Сьєн Шейк Купер.

У червні 2019 року стало відомо, що пара розлучилася.

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Особа
Ірина Шейк
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