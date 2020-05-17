Ірині Шихман – 36: найвідвертіші фото "Дудя в спідниці"

17 травня 36 років виповнюється популярній російській журналістці та авторці шоу "А поговорить?" Ірині Шихман. Вона народилася 1984 року в Томську.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Шихман.

Ірина Шихман народилася в російському місті Томську 17 травня 1984 року. Її сім'я не мала великих статків. З дитинства вона займалася танцями і відвідувала балетну школу. У 13 років вперше спробувала себе в журналістиці: працювала на радіо в рідному місті. Закінчивши школу, вступила в Томський державний університет на факультет журналістики.

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

2005 року, так і не закінчивши університет, Ірина переїхала в Санкт-Петербург. 2017 року вона стала ведучою каналу "А поговорить?"

instagram.com/irinashikhman

Станом на квітень 2020 року канал Ірини Шихман "А поговорить?" має майже мільйон фоловерів і понад сто мільйонів переглядів.

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

instagram.com/irinashikhman

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярній російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля та президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну.