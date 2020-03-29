Ірині Круг – 44: як роки потому живе дружина легенди 90-х, що пішла

Російська співачка, вдова убитого в 2002 році зірки шансону Михайла Круга Ірина Круг 29 березня відзначає свій день народження.

Їй виповнюється 44 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як вона живе і як виглядає через майже два десятка років після загибелі чоловіка.

Ірина Круг instagram.com/irinakrug

Коли Михайло Круг був убитий, Ірині було 26 років, а їхньому синові Сашкові – всього місяць.

"17 років як тебе немає з нами, страшна трагедія, яка змінила все моє життя, стільки випробувань було, сліз, немає тебе, Михайле Володимировичу, але ти завжди поруч, у моїх спогадах! Хороший, вірний, ти скеля! Дякую за все!" – написала Ірина Круг в Instagram у річницю смерті ексчоловіка.

Ірина Круг і Михайло Круг 24smi.org

Після загибелі Михайла Круга друг сім'ї Володимир Бочаров, автор і виконавець, який раніше співпрацював з Михайлом, запропонував Ірині виконати кілька його пісень, написаних у пам'ять про шансоньє. Так з'явився її перший альбом "Перша осінь розлуки".

У 2005 році Ірина Круг з відзнакою закінчила Тверський державний університет, а також стала лауреатом премії "Шансон року" і була номінована на "Відкриття року".

Ірина Круг instagram.com/irinakrug

У 2006 році вийшла заміж за підприємця Сергія Білоусова, а 2013-го в них народився син Андрій.

Зараз Ірина Круг продовжує займатися творчістю. На сьогоднішній день у неї налічується дев'ять сольних альбомів та шість дуетних збірок.

Ірина Круг та її чоловік Сергій Білоусов instagram.com/irinakrug

При цьому Ірина Круг дивує шанувальників своїм зовнішнім виглядом, демонструючи бездоганний смак і витончену фігуру.

При зрості 167 см Ірина Круг важить не більше 51 кг. У 2017 році артистка зробила каре і стала виглядати набагато молодше від свого віку.

Ірина Круг та Андрій Малахов instagram.com/irinakrug

Ірина Круг та її син Олександр instagram.com/irinakrug

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