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31 жовтня • оновлено в 15:26
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Ірина Шейк блиснула грудьми в напівпрозорому вбранні: гарячі фото

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Всесвітньо відома модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з актором Бредлі Купером, вийшла у світ в абсолютно прозорому вбранні.

Так, зірка відвідала модний показ нової колекції Intimissimi у Вероні (Італія). Для заходу вона вибрала міні-плаття прикрашене паєтками, в якому засвітила груди. Свій образ Шейк доповнила чорними ботфортами, масивним поясом і маленькою білою сумочкою. Відповідні знімки модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк на модному показі в Італії

Ірина Шейк на модному показі в Італії

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк на показі нової колекції Intimissimi у Вероні

Ірина Шейк на показі нової колекції Intimissimi у Вероні

Getty Imagines

Новини
Зірка ''Гри престолів'' засвітила голі груди: пікантні фото

"Прекрасна ніч, проведена у Вероні з моїми Intimissimi. Спостерігаю за чудовим шоу", – написала Шейк.

Ірина Шейк і Сара Джессіка Паркер

Ірина Шейк і Сара Джессіка Паркер

Фото: instagram/irinashayk

Нагадаємо, що Ірина Шейкл співпрацює з брендом Intimissimi близько 10 років.

Ірина Шейк на модному показі в Італії

Ірина Шейк на модному показі в Італії

Getty Imagines

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

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Особа
Ірина Шейк
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