Ірина Шейк блиснула грудьми в напівпрозорому вбранні: гарячі фото

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з актором Бредлі Купером, вийшла у світ в абсолютно прозорому вбранні.
Так, зірка відвідала модний показ нової колекції Intimissimi у Вероні (Італія). Для заходу вона вибрала міні-плаття прикрашене паєтками, в якому засвітила груди. Свій образ Шейк доповнила чорними ботфортами, масивним поясом і маленькою білою сумочкою. Відповідні знімки модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк на модному показі в Італії
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк на показі нової колекції Intimissimi у Вероні
Getty Imagines
"Прекрасна ніч, проведена у Вероні з моїми Intimissimi. Спостерігаю за чудовим шоу", – написала Шейк.
Ірина Шейк і Сара Джессіка Паркер
Фото: instagram/irinashayk
Нагадаємо, що Ірина Шейкл співпрацює з брендом Intimissimi близько 10 років.
Ірина Шейк на модному показі в Італії
Getty Imagines
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.
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