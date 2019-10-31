Ірина Шейк блиснула грудьми в напівпрозорому вбранні: гарячі фото

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з актором Бредлі Купером, вийшла у світ в абсолютно прозорому вбранні.

Так, зірка відвідала модний показ нової колекції Intimissimi у Вероні (Італія). Для заходу вона вибрала міні-плаття прикрашене паєтками, в якому засвітила груди. Свій образ Шейк доповнила чорними ботфортами, масивним поясом і маленькою білою сумочкою. Відповідні знімки модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк на модному показі в Італії Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк на показі нової колекції Intimissimi у Вероні Getty Imagines

"Прекрасна ніч, проведена у Вероні з моїми Intimissimi. Спостерігаю за чудовим шоу", – написала Шейк.

Ірина Шейк і Сара Джессіка Паркер Фото: instagram/irinashayk

Нагадаємо, що Ірина Шейкл співпрацює з брендом Intimissimi близько 10 років.

Ірина Шейк на модному показі в Італії Getty Imagines

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

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