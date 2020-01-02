Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк вразила шанувальників пляжним знімком.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому рожевому купальнику, продемонструвавши розкішні груди та "п'яту точку". Свій образ вона доповнила панамкою. Відповідне фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Шейк
Фото: instagram/irinashayk
"День перший", — лаконічно підписала публікацію модель.
Ірина Шейк у відвертому купальнику
Фото: instagram/irinashayk
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від спокусливих форм Шейк та засипали її компліментами.
"Найкрасивіша", "Солодка", "Ідеальні груди та попа", "Чудове тіло", "Дуже гаряча жінка", — написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Ірини Шейк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Ірина Шейк в пікантній фотосесії
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк оголила груди
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк повністю оголилася на камеру
Фото: instagram/irinashayk
Ірина Шейк у відвертому купальнику
Фото: instagram/irinashayk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.
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