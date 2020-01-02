Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк вразила шанувальників пляжним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому рожевому купальнику, продемонструвавши розкішні груди та "п'яту точку". Свій образ вона доповнила панамкою. Відповідне фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Шейк Фото: instagram/irinashayk

"День перший", — лаконічно підписала публікацію модель.

Ірина Шейк у відвертому купальнику Фото: instagram/irinashayk

Новини Наомі Кемпбелл блиснула голими сосками та викликала ажіотаж

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від спокусливих форм Шейк та засипали її компліментами.

"Найкрасивіша", "Солодка", "Ідеальні груди та попа", "Чудове тіло", "Дуже гаряча жінка", — написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Ірини Шейк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ірина Шейк в пікантній фотосесії Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк сексуально позує на камеру Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк оголила груди Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк повністю оголилася на камеру Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк у відвертому купальнику Фото: instagram/irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!