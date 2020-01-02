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2 січня • оновлено в 18:03
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Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото

1.6т
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Всесвітньо відома модель Ірина Шейк вразила шанувальників пляжним знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому рожевому купальнику, продемонструвавши розкішні груди та "п'яту точку". Свій образ вона доповнила панамкою. Відповідне фото Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Фото: instagram/irinashayk

"День перший", — лаконічно підписала публікацію модель.

Ірина Шейк у відвертому купальнику

Ірина Шейк у відвертому купальнику

Фото: instagram/irinashayk

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Наомі Кемпбелл блиснула голими сосками та викликала ажіотаж

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від спокусливих форм Шейк та засипали її компліментами.

"Найкрасивіша", "Солодка", "Ідеальні груди та попа", "Чудове тіло", "Дуже гаряча жінка", — написали люди.

Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото
Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото
Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото
Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото
Ірина Шейк сексуально оголилася на пляжі: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Ірини Шейк, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ірина Шейк в пікантній фотосесії

Ірина Шейк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк сексуально позує на камеру

Ірина Шейк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк оголила груди

Ірина Шейк оголила груди

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк повністю оголилася на камеру

Ірина Шейк повністю оголилася на камеру

Фото: instagram/irinashayk

Ірина Шейк у відвертому купальнику

Ірина Шейк у відвертому купальнику

Фото: instagram/irinashayk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ірина Шейк
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