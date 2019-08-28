Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї доньки актором Бредлі Купером, вразила мережу серією пікантних фото.

Відповідні чорно-білі знімки зірка опублікувала в своїх Instagram-сторіз. На них вона позувала у відвертих позах, продемонструвавши голі груди.

Ірина Шейк Фото з Instagram

Ірина Шейк засвітила голі груди Фото з Instagram

Ірина Шейк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Напівоголена Ірина Шейк Фото з Instagram

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ірини Шейк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Ірина Шейк у відвертій білизні Фото з Instagram

Ірина Шейк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ірина Шейк Фото з Instagram

Ірина Шейк продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ірина Шейк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ірина Шейк повністю оголилася Фото з Instagram

Спокуслива Ірина Шейк Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк завела мережу провокаційними фото. На них вона позувала разом з супермоделлю Андріана Лімою, в шкіряних нарядах і масках з шипами в стилі БДСМ.

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