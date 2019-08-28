Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї доньки актором Бредлі Купером, вразила мережу серією пікантних фото.
Відповідні чорно-білі знімки зірка опублікувала в своїх Instagram-сторіз. На них вона позувала у відвертих позах, продемонструвавши голі груди.
Ірина Шейк
Фото з Instagram
Ірина Шейк засвітила голі груди
Фото з Instagram
Ірина Шейк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Напівоголена Ірина Шейк
Фото з Instagram
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ірини Шейк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Ірина Шейк у відвертій білизні
Фото з Instagram
Ірина Шейк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Ірина Шейк
Фото з Instagram
Ірина Шейк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ірина Шейк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ірина Шейк повністю оголилася
Фото з Instagram
Спокуслива Ірина Шейк
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк завела мережу провокаційними фото. На них вона позувала разом з супермоделлю Андріана Лімою, в шкіряних нарядах і масках з шипами в стилі БДСМ.
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