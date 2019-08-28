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Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

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Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї доньки актором Бредлі Купером, вразила мережу серією пікантних фото.

Відповідні чорно-білі знімки зірка опублікувала в своїх Instagram-сторіз. На них вона позувала у відвертих позах, продемонструвавши голі груди.

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк засвітила голі груди

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Напівоголена Ірина Шейк

Фото з Instagram

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Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ірини Шейк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк у відвертій білизні

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Спокуслива Ірина Шейк

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Ірина Шейк повністю оголилася

Фото з Instagram

Ірина Шейк показала голі груди в пікантній фотосесії

Спокуслива Ірина Шейк

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк завела мережу провокаційними фото. На них вона позувала разом з супермоделлю Андріана Лімою, в шкіряних нарядах і масках з шипами в стилі БДСМ.

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Особа
Ірина Шейк
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