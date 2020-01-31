Ірина Отієва розлютилася через образи на адресу її халата і обличчя

Колись популярна радянська співачка Ірина Отієва, яка раніше сильно образилася на Андрія Малахова, відповіла критикам на їх зауваження щодо її халата.

Пост про це було опубліковано вранці 31 січня.

Жінка поділилася портретом великого композитора Модеста Мусоргського пензля Рєпіна, на якому член "Могутньої купки" відображений в халаті, "без макіяжу і навіть манікюру".

"Я, безумовно, ніхто в порівнянні з Мусоргським, але, при цьому, теж в халаті!", - підкреслила Отієва.

Нагадаємо, що кадри зі співачкою в халаті показали на передачу Андрія Малахова, що викликало сильний громадський резонанс.

Як ми писали раніше, серед іншого Ірина Отієва ридала від образи на Лоліту, Олександра Сєрова, Ларису Доліну та інших своїх колег.

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