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29 січня • оновлено в 17:28
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Ірина Отиєва після скандалу з Малаховим покращала

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Російська джазова співачка Ірина Отиєва, яка раніше розповіла про скандал з журналістами шоу Андрія Малахова, помітно змінилася.

У своєму Instagram-акаунті вона поділилася з передплатниками фотографією, де вона стоїть на кухні.

"А ось вона я нафарбована. І нафарбована красива, і не нафарбована", - коментує свій фотознімок Отиєва.

Як повідомлялося раніше, співачка Ірина Отиєва в соціальних мережах повідала про провокацію з боку журналістів телешоу Андрія Малахова. За словами Отієвої, вона вирішила запросити їх на чай для розмови по душам, а пізніше дізналася, що її слова таємно записали на приховану камеру і випустили в ефір у якості сюжету.

Також Отиєва, у якої не склалася кар'єра на естраді, пояснила, чому таїть образу на співаків Лоліту і Олександра Сєрова.

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