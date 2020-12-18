Федишин розповіла про важливість дня Святого Миколая у своїй сім'ї

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про очікування дня Святого Миколая у своїй сім'ї.

Зокрема, у коментарі OBOZREVATEL вона зазначила, що це свято найбажаніше. І ще з раннього дитинства вона писали листи та з нетерпінням чекала на подарунки від Св. Миколая.

"Найбільше мені запам’яталася лялька Барбі, яку я дуже хотіла. Коли я побачила її під своєю подушкою – моїй радості не було меж! Я відразу зранку почала шити їй різні сукні!" – ділиться спогадами Ірина.

Тепер, за словами зірки, це свято таке ж очікуване для її дітей.

"Вони пишуть до Миколаю листи, які кладуть на вікно й Ангели відносять їхні прохання до Святого. Окрім того, вивчають пісні про Святого Миколая, вчать молитви і вірші, щоб бути зразковими і добрими дітьми! Я пояснюю своїм хлопцям, що просити надто дорогі подарунки, у вигляді гаджетів – не дуже добра ідея. Адже Миколай один, а діток багато. Тому вони обирають цікаві іграшки, солодощі та книги", – розповіла Федишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федишин відверто розповіла про зворотну сторону популярності. Зокрема, як на неї під час виступу на сцені напала шанувальниця, про жорсткий контракт із продюсером та ДТП під час гастрольного туру.