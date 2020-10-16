Ірина Федишин відверто розповіла про зворотну сторону популярності. Відео

На українську попспівачку Ірину Федишин її прихильниця напала на сцені під час концерту.

Про це та низку інших прикрих випадків у своєму житті артистка розповіла в розширеному інтерв'ю автору програми "Легенда" Роману Мусі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час розмови з відомим продюсером артистка дала відповіді на запитання з усіх гострих і пікантних тем, про які раніше ніхто не наважувався її розпитати.

Ірина Федишин відверто розповіла про зворотну сторону популярності

Інтерв'ю тривало понад 100 хвилин, за які співачка відповіла на більш ніж п'ятдесят прямих і дещо незручних запитань. Зокрема, вона поділилася, наскільки жорсткий контракт у неї із продюсером.

Крім того, Федишин розповіла про найбільш ризикований момент у своєму житті, коли потрапила в ДТП під час гастрольного туру, а також про те, як стала жертвою шахраїв за кордоном. Серед прикрих випадків знайшлася й історія про напад прихильниці на сцені під час концерту.

Співачка також розвінчала чутки, які ширяться на Заході України про причини її популярності.

Ірина Федишин дала відверте інтерв'ю

Автор програми "Легенда" Роман Муха каже: "Ірина Федишин – справжня Легенда. Близько 300 концертів за два попередні роки, 100 млн переглядів її відео на ютубі, але все це дрібниці порівняно з тим шляхом, яким співачка прийшла до популярності: неймовірна пекельна праця протягом останніх 14 років, де на кону всі ресурси, весь час і саме життя співачки.

Повноцінне інтерв‘ю дивіться тут: