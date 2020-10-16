Ірина Федишин відверто розповіла про зворотну сторону популярності. Відео

На українську попспівачку Ірину Федишин її прихильниця напала на сцені під час концерту.

Про це та низку інших прикрих випадків у своєму житті артистка розповіла в розширеному інтерв'ю автору програми "Легенда" Роману Мусі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час розмови з відомим продюсером артистка дала відповіді на запитання з усіх гострих і пікантних тем, про які раніше ніхто не наважувався її розпитати.

Інтерв'ю тривало понад 100 хвилин, за які співачка відповіла на більш ніж п'ятдесят прямих і дещо незручних запитань. Зокрема, вона поділилася, наскільки жорсткий контракт у неї із продюсером.

Крім того, Федишин розповіла про найбільш ризикований момент у своєму житті, коли потрапила в ДТП під час гастрольного туру, а також про те, як стала жертвою шахраїв за кордоном. Серед прикрих випадків знайшлася й історія про напад прихильниці на сцені під час концерту.

Співачка також розвінчала чутки, які ширяться на Заході України про причини її популярності.

Автор програми "Легенда" Роман Муха каже: "Ірина Федишин – справжня Легенда. Близько 300 концертів за два попередні роки, 100 млн переглядів її відео на ютубі, але все це дрібниці порівняно з тим шляхом, яким співачка прийшла до популярності: неймовірна пекельна праця протягом останніх 14 років, де на кону всі ресурси, весь час і саме життя співачки.

Повноцінне інтерв‘ю дивіться тут: