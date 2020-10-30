Ірина Федишин разом із чоловіком перехворіли на коронавірус і розповіли про перебіг хвороби

Українська співачка Ірина Федишин зізналася, що вони з чоловіком Віталієм перехворіли на коронавірус.

В артистки хвороба протікала в легкій формі, а у чоловіка виникли серйозні ускладнення. Про це вона заявила в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Співачка розповіла, що вони не на жарт перелякалися і перебували під постійним наглядом лікарів.

"Я не хотіла про це раніше розповідати, коли ми хворіли. Тому що мало тут приємного. Дійсно важко емоційно, важко психологічно. Тому в цей момент не хотілося зайвих питань", – повідомила Федишин.

Співачка Ірина Федишин та її чоловік перехворіли на COVID-19 ТСН

Як стало відомо, у її чоловіка Віталія розвинулося двобічне запалення легенів і тому з'явилися ускладнення.

"Було двобічне запалення легень. І коли він пропив сім днів антибіотик, ми пішли зробили КТ, після чого з'ясувалося, що аналізи погіршилися і запалення збільшилося. Це нас дуже налякало", – зазначила Ірина.

Через хворобу і панічні атаки, крім противірусних препаратів, подружжю також довелося пропити курс заспокійливих.

Зараз зіркова пара переборола небезпечний вірус. Співачка закликала людей бути уважними до свого здоров'я і дотримуватися карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі українські зірки, які перехворіли на коронавірус. Деяким із них довелося навіть відкласти весілля.