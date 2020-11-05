Ірина Федишин: на жаль, ковід не оминув і мою сім’ю

Співачка Ірина Федишин разом зі своїм чоловіком перехворіла на COVID-19.

Про це сама зірка розповіла у відеозверненні до своїх шанувальників на Youtube-каналі. Вона зазначила, що в неї хвороба минула у легкій формі, на відміну від її чоловіка, у якого з'явилися важкі ускладнення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Наразі, подружжя одужало і продовжує радувати своєю діяльністю своїх шанувальників, проте, співачка зазначила, що це був дуже складний період, про який вона наважилася розказати тільки зараз.

Ірина Федишин розповіла, як вони з чоловіком перехворіли на коронавірус Пресслужба Ірини Федишин

Федишин повідомила, що отримала багато запитань щодо лікування, тому у відео розповіла детальніше про перебіг хвороби і препарати, які приймали.

"Але, попри все, кожне лікування індивідуальне, кожний випадок по різному поводиться, і тільки зважаючи на симптоматику та аналізи пацієнта, лікар назначає лікування. Це дуже важливо! Знаю точно, що панікувати не потрібно, але справитися з хвилюючими відчуттями дуже важко. Тому нам прийшлося приймати ще й заспокійливе", – поділилася співачка.

Також вона розповіла, як хвороба з'явилася у їхній сім'ї.

"Усе розпочалося з мене, і насправді зі симптомів було незначний дискомфорт у горлі, а через декілька днів приєднався нежить. І тоді я перестала відчувати запах. Тобто, я брала парфуми, збризкувала їх на руку, і не чула запаху взагалі. І ще було дуже притуплене відчуття смаку. Це мене насторожило і я вирішила зробити тест. Віталій теж захотів перевіритися "за компанію". Бо його нічого не тривожило, окрім незначного сухого покашлювання", – зазначила Федишин.

"Наші ПЛР тести показали негативний результат. І ми полегшено видихнули. Та вже наступного дня у Віталія піднялася висока температура і він реально став погано почуватися. Тому знову пішов здавати тест, який уже цього разу підтвердився. Відповідно, і я зрозуміла, що у мене теж тест з першого разу показав недобре. Тому тести можуть помилятися, важливо прислухатися до своїх відчуттів та спостерігати за симптомами", – наголосила співачка.

Вона закликала українців берегти себе та побажала всім здоров'я!