Ірина Федишин: на жаль, ковід не оминув і мою сім’ю

Співачка Ірина Федишин разом зі своїм чоловіком перехворіла на COVID-19.

Про це сама зірка розповіла у відеозверненні до своїх шанувальників на Youtube-каналі. Вона зазначила, що в неї хвороба минула у легкій формі, на відміну від її чоловіка, у якого з'явилися важкі ускладнення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Наразі, подружжя одужало і продовжує радувати своєю діяльністю своїх шанувальників, проте, співачка зазначила, що це був дуже складний період, про який вона наважилася розказати тільки зараз.

Федишин повідомила, що отримала багато запитань щодо лікування, тому у відео розповіла детальніше про перебіг хвороби і препарати, які приймали.

"Але, попри все, кожне лікування індивідуальне, кожний випадок по різному поводиться, і тільки зважаючи на симптоматику та аналізи пацієнта, лікар назначає лікування. Це дуже важливо! Знаю точно, що панікувати не потрібно, але справитися з хвилюючими відчуттями дуже важко. Тому нам прийшлося приймати ще й заспокійливе", – поділилася співачка.

Також вона розповіла, як хвороба з'явилася у їхній сім'ї.

"Усе розпочалося з мене, і насправді зі симптомів було незначний дискомфорт у горлі, а через декілька днів приєднався нежить. І тоді я перестала відчувати запах. Тобто, я брала парфуми, збризкувала їх на руку, і не чула запаху взагалі. І ще було дуже притуплене відчуття смаку. Це мене насторожило і я вирішила зробити тест. Віталій теж захотів перевіритися "за компанію". Бо його нічого не тривожило, окрім незначного сухого покашлювання", – зазначила Федишин.

"Наші ПЛР тести показали негативний результат. І ми полегшено видихнули. Та вже наступного дня у Віталія піднялася висока температура і він реально став погано почуватися. Тому знову пішов здавати тест, який уже цього разу підтвердився. Відповідно, і я зрозуміла, що у мене теж тест з першого разу показав недобре. Тому тести можуть помилятися, важливо прислухатися до своїх відчуттів та спостерігати за симптомами", – наголосила співачка.

Вона закликала українців берегти себе та побажала всім здоров'я!