Ірина Білик вразила фанатів україномовною піснею. Відео

Українська співачка Ірина Білик підкорила своїх шанувальників новою піснею українською мовою "Не стримуй погляд".

За словами зірки, атмосферний трек є своєрідним подарунком для фанів. Пісня була створена ще влітку, але виконавиця відклала прем'єру, щоб максимально передати "по-осінньому романтичний" характер композиції. Про це Білик написала на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені було приємно вигадувати цю романтичну історію... Пісня була готова ще у червні, але я тримала її дотепер, щоб зробити вам сюрприз. Неймовірні звуки дивовижних інструментів, мій голос і космічна енергія вже перетворюють світ з чорного в білий. Все, що нам залишилося – не стримувати погляд, коли йдемо в натовпі назустріч своєму коханню", – висловилася Ірина.

Білик презентувала пісню "Не стримуй погляд". Facebook Ірини Білик

Фанати Білик бурхливо відреагували на прем'єру і розхвалили артистку за україномовний трек.

"Ірина, ваші пісні рідною мовою – це якась магія! Немов інший вимір. Ви чарівна, коли співаєте українською", – захопилися слухачі.

"Ось це я впізнаю Білик! Українською мовою – красиво, проникливо, приємно і для вуха, і для душі. Що називається – пісня просто лине!" – додали інші.

Фанати розхвалили Білик за трек українською мовою. Коментарі на YouTube (кріншот)

Фанати розхвалили Білик за україномовну пісню. Коментарі на YouTube (кріншот)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ірина Білик зворушила шанувальників архівних знімком своїх батьків. Вона показала фото з їхнього весілля.