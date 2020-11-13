Ірина Білик вразила фанатів україномовною піснею. Відео

Українська співачка Ірина Білик підкорила своїх шанувальників новою піснею українською мовою "Не стримуй погляд".

За словами зірки, атмосферний трек є своєрідним подарунком для фанів. Пісня була створена ще влітку, але виконавиця відклала прем'єру, щоб максимально передати "по-осінньому романтичний" характер композиції. Про це Білик написала на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені було приємно вигадувати цю романтичну історію... Пісня була готова ще у червні, але я тримала її дотепер, щоб зробити вам сюрприз. Неймовірні звуки дивовижних інструментів, мій голос і космічна енергія вже перетворюють світ з чорного в білий. Все, що нам залишилося – не стримувати погляд, коли йдемо в натовпі назустріч своєму коханню", – висловилася Ірина.

Фанати Білик бурхливо відреагували на прем'єру і розхвалили артистку за україномовний трек.

"Ірина, ваші пісні рідною мовою – це якась магія! Немов інший вимір. Ви чарівна, коли співаєте українською", – захопилися слухачі.

"Ось це я впізнаю Білик! Українською мовою – красиво, проникливо, приємно і для вуха, і для душі. Що називається – пісня просто лине!" – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ірина Білик зворушила шанувальників архівних знімком своїх батьків. Вона показала фото з їхнього весілля.