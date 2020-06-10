Ірина Білик вперше порушила мовчання після смерті мами

Відома українська співачка Ірина Білик вперше порушила мовчання в мережі після звістки про смерть її мами Анни Яківни.

Так, на особистій сторінці в Instagram Білик розповіла, що стала героїнею нової обкладинки журналу. Це було перше повідомлення після 22 травня – саме тогда стало відомо про смерть матері Ірини.

LIGA.net Білик перервала мовчання після смерті мами

"В душі у мене все ще живе маленька дівчинка..." – заінтригувала артистка фанатів.

Під фото багато її шанувальників підтримали Ірину та висловили в її адресу десятки компліментів.

Ірина Білік знялася для обкладинки журналу Instagram @bilyk_iryna

"Найкраща дівчинка на світі... Ірусю, ми обожнюємо тебе всією сім'єю!" – відзначили фанати.

"Щастя цій маленькій дівчинці, бо поки горять її очі любов'ю... Захоплююся вашим талантом", – додали інші.

Instagram @bilyk_iryna

Instagram @bilyk_iryna

Відзначимо, Ганна Яківна Білик померла у віці 72 років. Вона працювала інженером на авіазаводі, до недавнього часу працювала шеф-кухарем на телеканалі "Інтер".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що перебуваючи в шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденком, відчувала, що "може померти від його рук".