Ірина Білик вперше порушила мовчання після смерті мами

Відома українська співачка Ірина Білик вперше порушила мовчання в мережі після звістки про смерть її мами Анни Яківни.
Так, на особистій сторінці в Instagram Білик розповіла, що стала героїнею нової обкладинки журналу. Це було перше повідомлення після 22 травня – саме тогда стало відомо про смерть матері Ірини.
LIGA.net
Білик перервала мовчання після смерті мами
"В душі у мене все ще живе маленька дівчинка..." – заінтригувала артистка фанатів.
Під фото багато її шанувальників підтримали Ірину та висловили в її адресу десятки компліментів.
Ірина Білік знялася для обкладинки журналу
Instagram @bilyk_iryna
"Найкраща дівчинка на світі... Ірусю, ми обожнюємо тебе всією сім'єю!" – відзначили фанати.
"Щастя цій маленькій дівчинці, бо поки горять її очі любов'ю... Захоплююся вашим талантом", – додали інші.
Instagram @bilyk_iryna
Instagram @bilyk_iryna
Відзначимо, Ганна Яківна Білик померла у віці 72 років. Вона працювала інженером на авіазаводі, до недавнього часу працювала шеф-кухарем на телеканалі "Інтер".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Білик зізналася, що перебуваючи в шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденком, відчувала, що "може померти від його рук".
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