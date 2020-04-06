Ірина Білик святкує 50-річчя: спекотні фото "української Мадонни"

Українська співачка, народна артистка України Ірина Білик 6 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 50 років. До ювілею артистки OBOZREVATEL пропонує згадати, якою була Ірина Білик у молодості та як вона змінилася з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Білик irinabilyk.com

Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року в Києві. Її часто називають "українською Мадонною" через безліч хітів у 90-х роках, імідж, який співачка часто кардинально змінювала, і великий вплив на український шоу-бізнес.

Чоловіками Ірини Білик в різні часи були продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, хореографи Дмитро Коляденко, Дмитро Дікусар.

Нинішній чоловік співачки – російський фотограф Аслан Ахмадов.

У Білик двоє дітей – 20-річний Гліб Оверчук і 4-річний Табриз Ахмадов, який народився за допомогою сурогатного материнства.

У 2015 році Ірина Білик потрапила в скандал, після того як прилетіла авіарейсом Москва-Сімферополь, щоб побувати в Криму на весіллі подруги.

Через цей випадок Ірина Білик була внесена до бази центра "Миротворець".

Ірина Білик в молодості instagram.com/bilyk_iryna

Як відомо, в Москві живуть чоловік і син співачки.

Пропонуємо поглянути, якою була Ірина Білик в молодості і як вона виглядає зараз.

Ірина Білик і Юрій Нікітін Pinterest

Ірина Білик і Юрій Нікітін Pinterest

Ірина Білик і Андрій Оверчук Pinterest

Ірина Білик зараз irinabilyk.com

Ірина Білик зараз irinabilyk.com

Ірина Білик зараз irinabilyk.com

Ірина Білик зараз irinabilyk.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.

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