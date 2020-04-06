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6 квітня • оновлено в 05:56
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Ірина Білик святкує 50-річчя: спекотні фото "української Мадонни"

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Українська співачка, народна артистка України Ірина Білик 6 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 50 років. До ювілею артистки OBOZREVATEL пропонує згадати, якою була Ірина Білик у молодості та як вона змінилася з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Білик

Ірина Білик

irinabilyk.com

Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року в Києві. Її часто називають "українською Мадонною" через безліч хітів у 90-х роках, імідж, який співачка часто кардинально змінювала, і великий вплив на український шоу-бізнес.

Чоловіками Ірини Білик в різні часи були продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, хореографи Дмитро Коляденко, Дмитро Дікусар.

Нинішній чоловік співачки – російський фотограф Аслан Ахмадов.

У Білик двоє дітей – 20-річний Гліб Оверчук і 4-річний Табриз Ахмадов, який народився за допомогою сурогатного материнства.

У 2015 році Ірина Білик потрапила в скандал, після того як прилетіла авіарейсом Москва-Сімферополь, щоб побувати в Криму на весіллі подруги.

Через цей випадок Ірина Білик була внесена до бази центра "Миротворець".

Ірина Білик в молодості

Ірина Білик в молодості

instagram.com/bilyk_iryna

Як відомо, в Москві живуть чоловік і син співачки.

Пропонуємо поглянути, якою була Ірина Білик в молодості і як вона виглядає зараз.

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Pinterest

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Pinterest

Ірина Білик і Андрій Оверчук

Ірина Білик і Андрій Оверчук

Pinterest

Ірина Білик зараз

Ірина Білик зараз

irinabilyk.com

Ірина Білик зараз

Ірина Білик зараз

irinabilyk.com

Ірина Білик зараз

Ірина Білик зараз

irinabilyk.com

Ірина Білик зараз

Ірина Білик зараз

irinabilyk.com

Сьогодні вперше впіймала у себе новорічне настроеніе🎄Для мене це самий справжнє сімейне свято, можливість зібратися всім разом, закутатися в теплі светри, подивитися старі-добрі фільми і загадати бажання на наступний рік. Зізнаюся, до питання святкового столу підходжу відповідально і намагаюся врахувати побажання всіх, а ось з напоями завжди складно вгадати. Якщо з домашніми та їх смаками мені давно все зрозуміло, то з гостями, які традиційно приходять в святкові дні все складно. Ну не говорити ж людям: беріть з собою! Як ви виходите з цієї ситуації? Що з напоїв зазвичай на вашому святковому столі? 🍷🍷🍷 # скороновийгод🎄

Допіс, Поширення Ірина Білик (@bilyk_iryna)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
новини України Зірковий бекстейдж
Особи
Аслан Ахмадов Юрій Нікітін Діма Коляденко Ірина Білик Дмитро Дікусар
Місце
Україна
Теги
скандали сайт Миротворець фотографии день народження зірки шоу шоу-бизнес люди музика
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