Ірина Білик святкує 50-річчя: спекотні фото "української Мадонни"

Українська співачка, народна артистка України Ірина Білик 6 квітня відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 50 років. До ювілею артистки OBOZREVATEL пропонує згадати, якою була Ірина Білик у молодості та як вона змінилася з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ірина Білик
irinabilyk.com
Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року в Києві. Її часто називають "українською Мадонною" через безліч хітів у 90-х роках, імідж, який співачка часто кардинально змінювала, і великий вплив на український шоу-бізнес.
Чоловіками Ірини Білик в різні часи були продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, хореографи Дмитро Коляденко, Дмитро Дікусар.
Нинішній чоловік співачки – російський фотограф Аслан Ахмадов.
У Білик двоє дітей – 20-річний Гліб Оверчук і 4-річний Табриз Ахмадов, який народився за допомогою сурогатного материнства.
Сонечко моє!!! Наше !!! Всіх, хто тебе знає і любить, як Талантище і Особистість! Готуючись до свого нового шоу, де ти виступаєш як режисер програми .... я закохалася в тебе знову ... Таких, як ти немає і не буде !! Найталановитіший і улюблений !! Ти! З Днем Народження, Асланчік !! ❤ # happybirthdaymylove❤️ # асланахмадов @aslanahmadov
У 2015 році Ірина Білик потрапила в скандал, після того як прилетіла авіарейсом Москва-Сімферополь, щоб побувати в Криму на весіллі подруги.
Через цей випадок Ірина Білик була внесена до бази центра "Миротворець".
Ірина Білик в молодості
instagram.com/bilyk_iryna
Як відомо, в Москві живуть чоловік і син співачки.
Пропонуємо поглянути, якою була Ірина Білик в молодості і як вона виглядає зараз.
Ірина Білик і Юрій Нікітін
Ірина Білик і Юрій Нікітін
Ірина Білик і Андрій Оверчук
Ірина Білик зараз
irinabilyk.com
Ірина Білик зараз
irinabilyk.com
Ірина Білик зараз
irinabilyk.com
Ірина Білик зараз
irinabilyk.com
Хочу запросити вас на свою офіційну сторінку ВКонтакте. ➡️ссилка в описі сторінки! Саме там першими будуть з'являтися все кліпи і пісні Ірини Білик, саме там я буду ділитися з вами новинами зі свого життя, а ще - просто радістю, теплом, емоціями! Чекаю всіх вас! # ірінабілик # Білик # вк # вконтакте #photo #studio #irynabilyk #bilyk #love #fashion #me
Мені сьогодні сказали, що карантин продовжать до вересня 🤪 і я повірила 🤣 А як з вами жартували в цей день? # первоеапреля # ірінабілик # карантін😷 # оставайтесьдома #stayathome #irinabilyk Production- @tills_production Ph - @trisha_morning Style - @inga_stylist_plussize Hair - @snezhka_hairstylist Mua - @anastasia_pakhar
Хочу подякувати всім хто приймав участь в зйомках кліпу "Червона помада" Режисер: @viniarskaya У головних ролях: @ 01kseniya1978 @sergienkoleonid Стиль: @byzzzzzz Музика і слова: @alyonamelnyk Music Production: @iamrunstar & @andrey_ignatchenko_iksiy_music До речі, коли саме в кліпі вам найбільше сподобався? 💄 # премьеракліпа # краснаяпомада💄 # ірінабілик
Сьогодні вперше впіймала у себе новорічне настроеніе🎄Для мене це самий справжнє сімейне свято, можливість зібратися всім разом, закутатися в теплі светри, подивитися старі-добрі фільми і загадати бажання на наступний рік. Зізнаюся, до питання святкового столу підходжу відповідально і намагаюся врахувати побажання всіх, а ось з напоями завжди складно вгадати. Якщо з домашніми та їх смаками мені давно все зрозуміло, то з гостями, які традиційно приходять в святкові дні все складно. Ну не говорити ж людям: беріть з собою! Як ви виходите з цієї ситуації? Що з напоїв зазвичай на вашому святковому столі? 🍷🍷🍷 # скороновийгод🎄
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ірина Білик зізналася, чому пішла від свого продюсера Юрія Нікітіна.
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