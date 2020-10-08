Ірина Білик стала фігуранткою кримінальної справи через концерт у Харкові

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження через порушення карантинних норм після виступу народної артистки України Ірини Білик.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Харківській області. Концерт Білик відбувся в понеділок, 5 жовтня, в залі Палацу студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У порушення норм, встановлених задля запобігання поширенню інфекційних хвороб, 5 жовтня в Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України. За словами організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Усі заходили в приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 тис. грн або арешт на строк до 6 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до концерту Ірини Білик в Харкові виступила співачка Оля Полякова. Її концерт відбувся 3 жовтня на честь Дня вчителя. Виступ артистки в період карантину, з огляду на високий рівень захворюваності на Харківщині, викликав шквал критики в мережі. Захід також засудив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Пізніше артистка записала відеозвернення, де пояснила, що конфліктна ситуація виникла через передвиборчий ср*ч у країні, а також порадила критикувати концерти після того, як "закриють метро, де збирається набагато більше людей".