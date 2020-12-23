Ірина Білик про стосунки старшого сина: якщо він кохає, то це на все життя
Українська співачка Ірина Білик прокоментувала особисте життя свого старшого сина. Так, артистка, заявила, що тепло ставитися до дівчини Гліба Аліси, але невісткою поки її ще не вважає.
Такими подробицями 50-річна Білик поділилася під час зйомок новорічної програми для телеканалу "Україна". Вона також зазначила, що з радістю прийняла Алісу в сім'ю та буде рада, якщо закохані вирішать одружитися.
"У мого сина є дівчина, а невістка буде тоді, коли вони вирішать одружитися. Кожен пам'ятає себе у 20 років. Нехай всі будуть щасливі. Зараз вони вільні й молоді. Мої діти" – заявила Білик.
Зірка також розповіла про той момент, коли син представив їй свою дівчину.
"Гліб сказав, що це його любов. А я просто думаю, що якщо мій син, який дуже схожий на мене, кохає, то це на все життя", – поділилася Ірина.
Нагадаємо, що Гліб та Аліса зустрічаються понад три роки. До речі, в Ірини Білик двоє синів – 21-річний син Гліб, народжений в шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком, і 4-річний син Табріз від російського режисера і продюсера Аслана Ахмадова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ірина Білик розповіла про скандал з чоловіком Асланом Ахмадовим через ревнощі.