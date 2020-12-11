Ірина Білик презентувала кліп із дітьми і зворушила своїх шанувальників. Відео

Відома українська співачка Ірина Білик презентувала новий кліп на особисту композицію "Я вмію любити" і викликала бурхливу реакцію серед своїх шанувальників у мережі.

Так, фанати зірки відзначили, що відео є "світлим і зворушливим". Музичний ролик опубліковано на YouTube-каналі артистки (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Режисером кліпу став популярний український кліпмейкер Герман Нєнов. Зйомки тривали добу, в роботі над роликом було задіяно понад 150 осіб. У кліпі знялися 14 дітей, наймолодшим акторам було всього по п'ять років.

Ірина Білик презентувала кліп "Я вмію любити". Пресслужба

"За проблемами і турботами, часом, ми забуваємо, що таке любов, яке це світле і прекрасне почуття... Але ж, щоб знову навчитися любити, всього лише потрібно подивитися на світ очима дитини. Власне, про це і наша робота. Дуже радий, що разом з Іриною ми створили такий добрий і світлий кліп – люди відверто втомилися від того, що відбувається навколо і перед новорічними святами ми хочемо подарувати їм трохи магії!" – розповів Нєнов.

Сама ж Ірина Білик зазначила, що ідея кліпу їй сподобалася відразу – фарбами, квітами, настроєм. За словами української зірки, на зйомках їй вдалося себе відчути справжньою принцесою, а те, що у відео задіяні діти – додало йому шарму і теплоти.

Ірина Білик презентувала зворушливий кліп. Пресслужба

Шанувальники Білик також високо оцінили роботу. Багато з них у коментарях відзначили, що отримали задоволення від перегляду настільки світлого ролика.

"Як тільки приспів почався – мурашки просто атакували мене! Чудово. Чарівний голос";

"Дуже красива пісня, дуже красиві діти, а Іра – як принцеса з казкових снів про любов. Кліп чарівний просто";

"Дякуємо! Краще завершення 2020 року, чарівна душевна і така справжня Іра";

Чудова пісня! Неймовірно-красивий, ніжний і зворушливий кліп. Ці чарівні кольори, щирі дитячі посмішки, неперевершена і чарівна Ірина. Зараз дуже не вистачає таких емоцій".

Шанувальники Білик зворушені новим відео зірки. Скриншот

Ірина Білик зворушила фанатів новим кліпом. Скриншот

Шанувальники Ірини Білик похвалили її кліп. Скриншот

Фанати Білик розхвалили її кліп. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик здивувала шанувальників новою піснею українською мовою "Не стримуй погляд". Фанати розхвалили артистку за україномовний трек.