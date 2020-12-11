Ірина Білик презентувала кліп із дітьми і зворушила своїх шанувальників. Відео

Відома українська співачка Ірина Білик презентувала новий кліп на особисту композицію "Я вмію любити" і викликала бурхливу реакцію серед своїх шанувальників у мережі.

Так, фанати зірки відзначили, що відео є "світлим і зворушливим". Музичний ролик опубліковано на YouTube-каналі артистки (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Режисером кліпу став популярний український кліпмейкер Герман Нєнов. Зйомки тривали добу, в роботі над роликом було задіяно понад 150 осіб. У кліпі знялися 14 дітей, наймолодшим акторам було всього по п'ять років.

"За проблемами і турботами, часом, ми забуваємо, що таке любов, яке це світле і прекрасне почуття... Але ж, щоб знову навчитися любити, всього лише потрібно подивитися на світ очима дитини. Власне, про це і наша робота. Дуже радий, що разом з Іриною ми створили такий добрий і світлий кліп – люди відверто втомилися від того, що відбувається навколо і перед новорічними святами ми хочемо подарувати їм трохи магії!" – розповів Нєнов.

Сама ж Ірина Білик зазначила, що ідея кліпу їй сподобалася відразу – фарбами, квітами, настроєм. За словами української зірки, на зйомках їй вдалося себе відчути справжньою принцесою, а те, що у відео задіяні діти – додало йому шарму і теплоти.

Шанувальники Білик також високо оцінили роботу. Багато з них у коментарях відзначили, що отримали задоволення від перегляду настільки світлого ролика.

"Як тільки приспів почався – мурашки просто атакували мене! Чудово. Чарівний голос";

"Дуже красива пісня, дуже красиві діти, а Іра – як принцеса з казкових снів про любов. Кліп чарівний просто";

"Дякуємо! Краще завершення 2020 року, чарівна душевна і така справжня Іра";

Чудова пісня! Неймовірно-красивий, ніжний і зворушливий кліп. Ці чарівні кольори, щирі дитячі посмішки, неперевершена і чарівна Ірина. Зараз дуже не вистачає таких емоцій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик здивувала шанувальників новою піснею українською мовою "Не стримуй погляд". Фанати розхвалили артистку за україномовний трек.