Ірина Білик, Дар'я Трегубова та інші: як українські зірки спілкувалися з фанатами на карантині

Під час карантину через коронавірус в Україні були скасовані всі масові заходи, в тому числі концерти і зйомки. Багато із зірок були змушені також перенести свої тури на невизначений термін, що, звичайно, вдарило по їхніх доходах і вплинуло на взаємини з аудиторією.

Однак багато відомих особистостей під час карантину все ж зуміли налагодити тісний контакт зі своїми шанувальниками. Так, раніше далеко не всі артисти були активними користувачами соціальних мереж і платформ для спілкування. Самоізоляція значною мірою змінила цю ситуацію. OBOZREVATEL вирішив розповісти, як зірки підтримували зв'язок зі своїми шанувальниками в мережі.

Ірина Білик, Микита Вакулюк, Даша Трегубова

Ірина Білик

Знаменита українська співачка розповіла, що підтримка контакту з аудиторією була для неї вкрай важливою, так як вона дуже цінує любов і дружбу з фанатами вже багато років.

Ірина Білик Пресслужба

"Під час карантину для нас було необхідно підтримувати зв'язок, тому я записувала відео для своїх шанувальників на платформі PayphoneX, також проводила прямі ефіри в Instagram. І навіть в свій ювілей багато поздоровленнь я приймала в прямому ефірі! Скажу чесно, таке спілкування мені було до душі! І я зовсім не відчувала себе обділеною увагою своїх шанувальників", – зазначила Ірина.

Дарина Трегубова

Актриса і телеведуча Даша Трегубова, в свою чергу, вважає, що їй допомогли підтримувати зв'язок з аудиторією прямі ефіри в соціальних мережах.

Даша Трегубова Пресслужба

"На час карантину я трансформувала проект "Даша читає" – зробила карантин едішн. Тобто в прямому ефірі двічі на тиждень читаю кращі вірші за заявками фоловерів під саундтреки з культових фільмів. Саме так і підтримую прямий контакт зі своєю аудиторією. Ну і архівні фото прийшов час викладати", – зазначила актриса.

Олександр Сидоренко, Фоззі з гурту ТНМК

Артист розповів, що вони з партнером по ТНМК Фаготом (Олег Михайлюта) щотижня показували відео з своїх концертів, а також проводили конкурси і стріми.

Олександр "Фоззі" Сидоренко (ТНМК) Пресслужба

"Все спілкування з шанувальниками зараз в мережі, так і плани відповідні – вирішили по п'ятницях представляти по одному відео з концерту "Симфо на платформі", влаштували тиждень"Гупало", кілька конкурсів провели, зробили з десяток тематичних стрімів – від казок і серіалів до дискотек онлайн. Намагалися все це адресно робити, прив'язані до нового контенту, без порожнечі", – розповів музикант.

Alloise

Українська RnB-виконавиця Alloise (Алла Московка) зазначила, що Давно вже навчилася тісному контакту з публікою не тільки через музику, а й через текстові пости.

Alloise Пресслужба

"Я завжди підтримую зв'язок через соцмережі та інтерв'ю. Дуже круто, коли отримуєш фідбек від людей, які тебе розуміють, і яких розумієш ти. Так що зараз я бачу більше користі від соцмереж, ніж шкоди. Також під час карантину проводжу вокальні майстеркласи онлайн. Додаю методи когнітивної терапії, яку вивчала по психології, і енергетичні практики – виходить дуже ефективний додатковий інструмент", – вказала співачка і додала:

"Мені дуже подобається такий абсолютно новий для мене досвід, адже коли ми навчаємо, ми також вчимося і розвиваємося самі. Якщо ми тимчасово не можемо об'єднатися на концертах, ми можемо зробити це в мережі, підтримуючи і вислуховуючи один одного".

Микита Вакулюк

Український актор, зірка серіалу "Школа" на 1+1 Микита Вакулюк підкреслив, що завжди підтримував онлайн-зв'язок зі своїми шанувальниками.

Микита Вакулюк Пресслужба

"Зв'язок з фанатами я взагалі завжди підтримую в коментарях в Instagram. Ефіри, сторіс, часто пишуть в "директ", але у мене немає часу всім відповісти. Останнім часом для цього користуюся додатком PayphoneX. Особливо віддані фани мають можливість за невелику суму придбати моє особисте відеопривітання і навіть зателефонувати. Таким чином, можемо поспілкуватися індивідуально", – вказав артист.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як українські зірки привітали своїх шанувальників з Днем вишиванки, який відзначають в країні щорічно, в третій четвер травня. Знаменитості поділилися яскравими фото в національних вбраннях.