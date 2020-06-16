Ірина Безрукова показала, як виглядала в молодості. Фото

55-річна російська актриса Ірина Безрукова поділилася архівною фотографією, на якій показала себе в молодості.

Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. У кадрі Ірина позувала з короткою стрижкою і без макіяжу.

Ірина Безрукова Instagram Ірини Безрукова

"Друзі, а ви пам'ятаєте як здавали свої перші випускні іспити? Я так перехвилювалася на екзамені з алгебри, що мені запропонували лояльні умови здачі. Це коли замість одного квитка можна витягнути два і вибрати той, який краще знаєш, але вище 4 балів не поставлять. У мене так паморочилося в голові, що я погодилася, як виявилося даремно, я на відмінно знала обидва квитки, але вже нічого не можна було змінити", – написала Безрукова.

Ірина Безрукова в молодості Instagram Ірини Безрукова

Зазначимо, що в коментарях до публікації багато шанувальників захопилися тим, як виглядала Ірина в молодості. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Безрукова засвітилася на публіці з молодим бойфрендом.