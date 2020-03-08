Головна Новини
9 березня • оновлено в 01:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Інтер" показав концерт із забороненими в Україні зірками РФ на 8 березня

Читати матеріал російською

Скандальний український телеканал "Інтер" 8 березня показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Більш того, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.

Концерт викликав бурю обурення в мережі. Програму в ефірі "Інтера" жорстко засудив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), про що написав на особистій сторінці в Facebook.

"Два світи... Російський концерт на "Інтері" з тими, хто підтримує вбивства українців і окупацію територій. У мене навіть слів немає... 8 березня, російські окупанти обстріляли з ПТРК вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, один воїн загинув..." – написав Штефан.

Відзначимо, "Інтер" показав ювілейний концерт Михайла Гуцерієва, де брали участь Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Валерія, Діма Білан, Ані Лорак, Стас Михайлов, група "Земляни", Михайло Шуфутинський, Денис Клявер, Жасмін і інші. Багатьом з цих зірок заборонений в'їзд в Україну, а деякі відкрито підтримували агресію Росії в Україні і анексію Криму.

Програма телепередач

Програма телепередач

Сайт канал "Інтер"

"Інтер" показав концерт із забороненими зірками РФ на 8 березня

Пост Штефана в соціальній мережі підтримали коментатори, які також запропонували "закрити канал".

"Це дно! Щось мерзенне. Особливо концерти. Чи можна якось їх закрити?" – обурилися користувачі мережі.

"Інтер" показав концерт із забороненими зірками РФ на 8 березня

"Інтер" показав концерт із забороненими зірками РФ на 8 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "8 березня" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Теми
8 березня Заборона російських зірок в Україні
Особи
Філіп Кіркоров Михайло Гуцерієв Анатолій Штефан
Теги
телеканал Інтер заборонили в'їзд
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
54
6
Смішно
3
Цікаво
19
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Буря негодований) 36 коментов под неизвестно кем)))) Негодуюююю
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Согласен со Штефаном, что нет слов. Проблема лишь в том, что: когда нет слов - и говорить тогда нет смысла. Поэтому согласен со Штефаном - не во всем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
За 6 лет, прое...ав всё что только можно. Загнав страну в экономическую и долговую яму. Население каждый день убеждают в том, что главная угроза для Украины это советские фильмы и российские звезды.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги