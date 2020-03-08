Скандальний український телеканал "Інтер" 8 березня показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Більш того, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.

Концерт викликав бурю обурення в мережі. Програму в ефірі "Інтера" жорстко засудив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), про що написав на особистій сторінці в Facebook.

"Два світи... Російський концерт на "Інтері" з тими, хто підтримує вбивства українців і окупацію територій. У мене навіть слів немає... 8 березня, російські окупанти обстріляли з ПТРК вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, один воїн загинув..." – написав Штефан.

Відзначимо, "Інтер" показав ювілейний концерт Михайла Гуцерієва, де брали участь Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Валерія, Діма Білан, Ані Лорак, Стас Михайлов, група "Земляни", Михайло Шуфутинський, Денис Клявер, Жасмін і інші. Багатьом з цих зірок заборонений в'їзд в Україну, а деякі відкрито підтримували агресію Росії в Україні і анексію Криму.

Програма телепередач Сайт канал "Інтер"

Пост Штефана в соціальній мережі підтримали коментатори, які також запропонували "закрити канал".

"Це дно! Щось мерзенне. Особливо концерти. Чи можна якось їх закрити?" – обурилися користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальний український телеканал "Інтер" підготував спеціальну програму телепередач до Дня радянської армії 23 лютого. Це свято в Україні офіційно скасований через агресію Росії.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадала ЗМІ, що Україна не відзначає радянське свято "23 лютого" і попередила про відповідальність.

Незважаючи на заборону, "Інтер" все ж показав заплановану програму передач.

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