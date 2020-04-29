"Інтер" оскандалився "радянським" розважальним марафоном на 9 травня: всі подробиці

Скандальний український телеканал "Інтер" 9 травня покаже багатогодинний марафон "Наша Перемога", ряд фільмів про війну та концерт "Перемога. Одна на всіх", незважаючи на те, що Україна ще в 2014 році відмовилася від святкування 9 травня за "радянським форматом".

Так, марафон до Дня Перемоги розпочнеться о 7:00. Його ведучими стануть Анастасія Даугуле і Роман Кадемін. Телеглядачів чекають радянські фільми, сюжети про бої, які змінили хід Другої світової війни, а також святковий концерт, в якому, в тому числі, візьмуть участь скандальні українські зірки.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися всі подробиці про те, як "Інтер" продовжує "святкувати" День Перемоги, незважаючи на те, що в Україні ця дата набула іншого характеру і покликана шанувати пам'ять про солдатів, загиблих за свою батьківщину. До того ж, з 2014 року в Україні йде боротьба з радянським культом війни.

Роман Кадемін і Анастасія Даугуле Фото: ugorod.kr.ua

В ефірі каналу також транслюватимуть фільми про війну – "Йшов четвертий рік війни", "У бій ідуть лише "старі" та 6-серійну військову драму "Ні кроку назад 2. На лінії фронту".

Кадр з фільму "Йшов четвертий рік війни" Фото: kinokartoshka.net

Крім того, "Інтер" підготував великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх", який покаже о 20.30. Його ведучими стануть Андрій Доманський та Анастасія Даугуле. Зазначимо, що в концерті візьмуть участь багато відомих виконавців: Світлана Лобода, Олег Винник, Таїсія Повалій, дует "Анна-Марія", Олександр Панайотов, Ірина Білик, Віталій Козловський та інші знаменитості. До речі, цей захід викликав обурення у користувачів мережі.

Андрій Доманський та Анастасія Даугуле Фото: inter.ua

Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Олег Винник

Зазначимо, що 2014 року Україна відмовилася від радянського формату святкування Дня перемоги. Тепер увага суспільства акцентується на вшануванні пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, а також на усіх жертваї війни, яка стала найкривавішою в історії людства. Радянський культ війни, важливим інструментом якого був День перемоги, переведений в традицію пам'яті про солдатів, загиблих за свою батьківщину. 9 травня телерадіоорганізації зобов'язані припинити трансляцію розважальних передач, розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення (червоний мак) або палаючу свічку, а в 12.00 оголосити хвилину мовчання з супроводом звуку метронома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня телеканал "Інтер" показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Більше того, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.