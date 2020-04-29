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29 квітня • оновлено в 14:52
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"Інтер" оскандалився "радянським" розважальним марафоном на 9 травня: всі подробиці

1.6т
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Скандальний український телеканал "Інтер" 9 травня покаже багатогодинний марафон "Наша Перемога", ряд фільмів про війну та концерт "Перемога. Одна на всіх", незважаючи на те, що Україна ще в 2014 році відмовилася від святкування 9 травня за "радянським форматом".

Так, марафон до Дня Перемоги розпочнеться о 7:00. Його ведучими стануть Анастасія Даугуле і Роман Кадемін. Телеглядачів чекають радянські фільми, сюжети про бої, які змінили хід Другої світової війни, а також святковий концерт, в якому, в тому числі, візьмуть участь скандальні українські зірки.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися всі подробиці про те, як "Інтер" продовжує "святкувати" День Перемоги, незважаючи на те, що в Україні ця дата набула іншого характеру і покликана шанувати пам'ять про солдатів, загиблих за свою батьківщину. До того ж, з 2014 року в Україні йде боротьба з радянським культом війни.

Роман Кадемін і Анастасія Даугуле

Роман Кадемін і Анастасія Даугуле

Фото: ugorod.kr.ua

В ефірі каналу також транслюватимуть фільми про війну – "Йшов четвертий рік війни", "У бій ідуть лише "старі" та 6-серійну військову драму "Ні кроку назад 2. На лінії фронту".

Кадр з фільму "Йшов четвертий рік війни"

Кадр з фільму "Йшов четвертий рік війни"

Фото: kinokartoshka.net

Крім того, "Інтер" підготував великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх", який покаже о 20.30. Його ведучими стануть Андрій Доманський та Анастасія Даугуле. Зазначимо, що в концерті візьмуть участь багато відомих виконавців: Світлана Лобода, Олег Винник, Таїсія Повалій, дует "Анна-Марія", Олександр Панайотов, Ірина Білик, Віталій Козловський та інші знаменитості. До речі, цей захід викликав обурення у користувачів мережі.

Андрій Доманський та Анастасія Даугуле

Андрій Доманський та Анастасія Даугуле

Фото: inter.ua

Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Олег Винник

Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Олег Винник

Зазначимо, що 2014 року Україна відмовилася від радянського формату святкування Дня перемоги. Тепер увага суспільства акцентується на вшануванні пам'яті кожного, хто боровся з нацизмом, а також на усіх жертваї війни, яка стала найкривавішою в історії людства. Радянський культ війни, важливим інструментом якого був День перемоги, переведений в традицію пам'яті про солдатів, загиблих за свою батьківщину. 9 травня телерадіоорганізації зобов'язані припинити трансляцію розважальних передач, розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення (червоний мак) або палаючу свічку, а в 12.00 оголосити хвилину мовчання з супроводом звуку метронома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня телеканал "Інтер" показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Більше того, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
День Перемоги
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Молодцы. Не слушайте приспешников баньдеры и подобных...)))
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