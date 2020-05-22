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22 травня • оновлено в 20:27
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Інстасамка і Боня знову зчепилися в мережі

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Популярна російська блогерша Дарина Зотеєва, відома, як Інстасамка знову зчепилася в мережі із зіркою "Дом-2" Вікторією Боней.

Так, вона гнівно відповіла на черговий негативний коментар Боні в соціальній мережі Instagram.

"Труси випери!" Інстасамка і Боня знову зчепилися в мережі

Боня опублікувала фото Інстасамки на унітазі, щоб фоловери огородили своїх дітей від впливу блогера.

"Труси випери з брудними простирадлами, на яких ти спиш. Сидяча на параші в брудних трусах, та, яку хочеться закинути в пральну машинку і випрати. Перевірте підписки ваших діток, чи немає там цього бруду", - написала Боня.

"Труси випери!" Інстасамка і Боня знову зчепилися в мережі

"У тебе, напевно, починається бальзаківський вік, ось ти і сидиш в ефірі, слюні пускаєш", - відповіла Зотеєва.

"Труси випери!" Інстасамка і Боня знову зчепилися в мережі

Як раніше писав OBOZREVATEL, екс-учасниця шоу "Дом-2" Вікторія Боня різко висловилася про телеведучу Ксенію Собчак. Так, вона зажадала, щоб та розібралася і надала докази про те, що 5G не впливає на здоров'я людини.

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Автор
Марія Дідик
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