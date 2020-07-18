Інфіковану коронавірусом зірку Боллівуда госпіталізували

Відома індійська актриса, "Міс світу-1994" Айшварія Рай та її донька Аарадья терміново доставлені в лікарню Нанаваті в Мумбаї з COVID-19.

Про це повідомляє видання ANI. За словами інсайдерів, у знаменитості та її дочки діагностували коронавірус ще 12 липня, але оскільки ніяких симптомів не виявлялося, лікарі дозволили їм лікуватися вдома. Проте 19 липня Айшварії та Аарадьі стало погано й обох довелося госпіталізувати: у них почалася задишка.

Айшварія Рай з донькою і чоловіком (Instagram Айшварії Рай)

Зазначається, що в тій же лікарні вже тиждень перебувають родичі Айшварії – чоловік Абхішек Баччан і свекор Амитабх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.