Інфікованого коронавірусом Елджея госпіталізували

Юля Ухіна Люди 15:43, 31.07.2020 Оновлено: 15:48, 31.07.2020

Російського репера Елджея (Олексія Узенюка), у якого раніше діагностували коронавірус, госпіталізували в Москві.

Так, коротке відео з машини швидкої допомоги опублікував на особистій сторінці Instagram сам музикант. З ролика можна зробити висновок, що Елджей лежить на лікарняній каталці, а на фоні чути звук сирени.

Зазначимо: про те, що саме сталося, артист уточнювати не став.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Браян Кренстон, відомий за роллю Уолтера Уайта в серіалі "У всі тяжкі", заявляв, що перехворів на COVID-19.

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