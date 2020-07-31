Інфікованого коронавірусом Елджея госпіталізували

Російського репера Елджея (Олексія Узенюка), у якого раніше діагностували коронавірус, госпіталізували в Москві.

Так, коротке відео з машини швидкої допомоги опублікував на особистій сторінці Instagram сам музикант. З ролика можна зробити висновок, що Елджей лежить на лікарняній каталці, а на фоні чути звук сирени.

Зазначимо: про те, що саме сталося, артист уточнювати не став.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський актор Браян Кренстон, відомий за роллю Уолтера Уайта в серіалі "У всі тяжкі", заявляв, що перехворів на COVID-19.