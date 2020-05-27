"Інфантильні мужики": Водонаєва принизила чоловіків Лорак і Гагаріної

Ексучасниця "Дом-2" і зірка Instagram Олена Водонаєва вважає, що співачки Ані Лорак і Поліна Гагаріна були головними в своїх шлюбах, тому їх сім'ї розпалися.

Таку думку Водонаєва озвучила під час прямого ефіру в Instagram з виданням 7days.

Олена Водонаєва mk.ru

За словами 37-річної зірки, вона розлучилася з другим чоловіком Олексієм, бо той практично жив за її рахунок. Водонаєва переконана, що через це розпалися шлюби й інших знаменитостей – Ані Лорак і Поліни Гагаріної.

"Подивіться на ситуацію з Ані Лорак і Поліною Гагаріної. Я більше, ніж впевнена, що у них приблизно така ж ситуація. Сильна жінка, яка хоче жити краще, прагне в якесь світле майбутнє, багато працює, тягне все на собі й відчуває тягар відповідальності за забезпечення не тільки дитини, але й батьків, а поруч інфантильні мужики. Ну класно взагалі! Ні, це потрібно відразу ж припиняти", – вважає Водонаєва.

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна womanhit.ru

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Гагаріна раптово розлучилася зі своїм чоловіком, фотографом Дмитром Ісхаковим.